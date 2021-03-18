Политический эксперт и сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев собирается осуществлять общественный контроль за деятельностью Тараса Костанчука, который, по его словам, позиционирует себя представителем Главного управления разведки Минобороны. Об этом политолог заявил в программе «Политика наизнанку».

«Если эта фамилия будет фигурировать в фильме-расследовании – его можно не смотреть. Я оставляю за собой право общественного контроля за деятельностью этого господина, а соответственно и Главного управления разведки», - сказал он.

Намерение связано с участием этого и других должностных лиц в информационной волне вокруг «апокалиптических» предсказаний на 15 марта.

«Военный, политический – он о себе говорит по-разному – господин Бутусов говорит о том, что Bellingcat приезжали и снимали несколько интервью с представителями Главного управления разведки. Фамилии не называются. Но я могу предположить, что это фамилия господина Бурбы и некоего Тараса Костанчука, который странным образом позиционирует себя как представителя Главного управления разведки», - сообщает автор.

Он отмечает, что имеет все основания для недоверия.

«Я имел несколько бесед с этим господином, во время которых узнал сенсационные подробности. Оказывается, господин Костанчук лично готовил наши разведывательно-диверсионные группы для работы в глубоком тылу. Речь идет о подготовке подрывников на момент покушения против главаря самопровозглашенной «ЛНР» Плотницкого», - объясняет Снегирев.

Во время общения он обнаружил определенные различия в трактовке принципиальных вещей.

«Тогда же Костанчуку были заданы вопросы, которые показали полную неосведомленность этого господина, а соответственно и Главного управления разведки министерства обороны, о событиях на востоке Украины», - сообщает Снегирев.

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Ранее, как сообщает Politeka, эксперт прокомментировал отказ Международного валютного фонда предоставить Украине очередной кредит.

Напомним, в Офисе Президента качается ситуация. А политика – это всегда баланс сил. У кого он есть, тот и выиграет, - Бизяев.