Как Сталин и Гитлер пришли к власти? Как правление этих лидеров в свое время привело ко Второй мировой войне?

Этих вопросов коснулся Герой Украины Юрий Рыбчинский во время разговора с политиком и журналистом Евгением Рыбчинским в серии программ «Разговоры с отцом».

«Предпосылки долго складывались так, что Гитлер не мог возглавить Германию», - рассказывает Юрий Рыбчинский. Так, его партия не имела достаточно силы и даже была слабой, если сравнить ее с коммунистической или социал-демократической.

В то же время Сталин, в противоположность Гитлеру, уже достиг определенных успехов в своей политике. «Он начал думать, что он возглавляет единственную страну в мире, которая имеет цель построить коммунизм», - говорит Рыбчинский, но и добавляет, что рассуждения Сталина были ложными. Так, о нем не говорилось в Интернационале, он не возглавил это движение, коммунизмом как идеей скорее занимались партии, к тому же не только советские, а, например, итальянская и немецкая.

Кроме того, существовала такая проблема, что Европа не рассматривала советский коммунизм как первостепенный. Мол, он провинциальный и славянский. Рыбчинский также обращает внимание, что лидером Сталина не сочли и представители социал-демократического движения.

Тем не менее, именно Сталин, убежден Рыбчинский, привел Гитлера к власти, помог набрать голоса на выборах, что раньше не удавалось, и получить силу в парламенте. Также он причастен к началу вражды между немецкими коммунистами и социал-демократами. Исторически доказанным фактом является звонок Тельмана к Сталину с просьбой получить действенные советы. «Это привело к тому, что третья сила пришла к власти», - заключает Рыбчинский.

Пытаясь разобраться в причинах помощи Сталина Гитлеру, Рыбчинский делает такой вывод. Гитлер поставил себе цель восстановить Германию как мощную военную державу, а именно такая страна может вести успешную борьбу против капитализма остального мира. Кроме того, все идеи немецкого лидера были прописаны в «Mein Kampf», его автобиографической книге.

Напоминаем, Бизяев рассказал о сотрудничестве США с СССР в сфере авиастроения.

Ранее Politeka сообщала о том, что главное оружие блицкрига было создано именно в США.