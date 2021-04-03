Чтобы жить счастливо, надо перестать спешить
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«Признак нашего времени — сумасшедшая гонка, постоянная смена картинки, поток информации. Люди ничего не успевают прочувствовать и понять, не слышат друг друга. Человечество не живёт толком: ест на ходу, не общается, заменяя общение бездушными смсками, несётся непонятно куда», - отметил митрополит Антоний.
«Нам незачем спешить, у нас есть прекрасный путеводитель — евангельские слова», — подчеркнул управделами УПЦ.
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В завершение владыка посоветовал всем соизмерять всё в своей жизни «с ритмом и подсказкой» этой «лучшей в мире навигации».
«И никто тогда не потеряется, не собьётся с пути, а будет в нужном ритме двигаться вперёд», — подытожил митрополит Антоний.
Фото: митрополит Антоний/Фейсбук