Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист, Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, почему украинская власть неправильно борется с коронавирусом

«Идиотизм сложившейся ситуации в том, что наши власти кричат: «Мы не можем остановить распространение вируса». Так вы ж его не сдерживаете! Они прилагают меры для того, чтоб сажать на двухнедельную обсервацию приехавших извне в Украину, но тех, кто заболел внутри Украины, никто никак не контролирует. Это ужасно», - говорит эксперт.

Он отметил, что государство должно заставить граждан придерживаться карантинных ограничений.



«Люди с положительными тестами продолжают ездить в общественном транспорте, потому что надо как-то работать, надо деньги зарабатывать… Это катастрофа. Да, есть фактор низкой сознательности общества, но как раз в этих обстоятельствах и нужно государство – для того, чтобы заставить общество придерживаться определенных правил», - сказал Толкачев.

По его мнению, в Украине необходимо внедрить массовое тестирование. Сейчас же люди делают тесты только в крайних случаях.

«Если б мы с любовью, с заботой об обществе, о людях, пытались остановить коронавирус, наверное, мы б не запрещали всем поголовно гулять в парке. А мы пытались бы отследить точечно очаги распространения вируса, локализовать их, заболевших заставить сидеть дома и внедрить массовое тестирование.

Еще в прошлом году мы говорили о том, что Украина неадекватна. Мы тестируем только в крайних случаях. Количество тестов неадекватно. Ну, люди же у нас бедные. То есть пойти сдать за 1200-1300 грн тест или выстоять огромнейшую очередь… Не каждый может себе позволить. Большое количество людей вообще болеют, понимают, что, наверное, коронавирус, но не сдают тест», - резюмировал футуролог.

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