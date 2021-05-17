Стало общим местом утверждать, что Украина должна идти в ногу со временем – но что это означает на практике? Положение дел в программе Руслана Бизяева «Культ личности» комментирует директор Международного института политической философии Виктор Савинов.

«Основной формой существования капитала уже сейчас является информационная. А она требует определённой формы социального управления. Информационная форма не требует от вас вставать на работу в восемь утра. Сейчас главная задача – научиться производить смарт-контент. Говорят: блогеры много зарабатывают. Да, но у них есть целевая аудитория – а она сейчас стоит намного дороже, чем буханка хлеба», - говорит гость программы.

Савинов дал отсылку к названию программы, в которой выступает. По его словам, культа сейчас быть не может, поскольку нет идеологических обществ. Личности, по сути, тоже нет, точнее, она распадается на два своих проявления: реальное и виртуальное.

«Будущее мира таково, что оффлайн будет заниматься обеспечением онлайна. Реальность будет поставлена на службу виртуальности. Такова основная производственная форма шестого уклада. Готовы ли украинцы принять такое мировоззрение? Я думаю, что мало кто готов это сделать», - резюмирует Виктор Савинов.

Ранее, как сообщает Politeka, он утверждал, что государства в наше время стали условностью, а миром управляет глобальный капитал .