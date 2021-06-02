Советский, российский и украинский журналист Евгений Киселев в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал о своей работе в России.

По его словам, в 90-тых годах в РФ был расцвет независимых средств массовой информации.

«Действительно журналистика российская была на очень высоком качественном уровне. Все-таки тогда телевидение было окном в мир. Не было интернета, было очень мало разговорных радиостанций, не было вот всех тех гаджетов, которыми мы с вами сегодня пользуемся…», - говорит журналист.

Он отметил, что тогда человек старался успеть с работы домой к 7 часам вечера, чтобы посмотреть новости.

«Именно только из новостей в 7 часов вечера на НТВ люди узнавали, что произошло в стране и мире за прошедшие сутки. Или в 10 часов был следующий наш выпуск новостей. Скажем так, более рассчитанный на более продвинутую и более интеллектуальную публику, мы так их позиционировали. Условно говоря, 7-часовой выпуск – это для «синих воротничков», а 10-часовой – для «белых». Потому что «синие воротнички» раньше приходят домой», - вспоминает Киселев.

Журналист добавил, что в то время практически не было «гламурной» прессы, и телевизор был не только окном в мир, но еще и единственным средством развлечения.

Также он рассказал, что живет в Украине уже 13 лет, и, по его словам, «это надолго».

«Я очень быстро пришел к выводу, что если ты хочешь здесь всерьез заниматься информационно-аналитической, политической, общественно-политической журналистикой – то здесь нужно «пускать корни» и жить постоянно, всерьез, надолго…», - резюмировал Киселев.

Ранее Politeka сообщала, что Ермолаев рассказал о новых группах влияния в Украине.

Также Politeka сообщала, что Пекарь объяснил, в чем заключается успех земельной реформы.