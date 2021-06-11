Украинская писательница Лада Лузина (настоящее имя – Владислава Кучерова) в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказала о своем псевдониме.

«Владислава – такое благодарное имя, которое можно бесконечно перекраивать. Вот в театральном институте я была Славой. Меня до сих пор Валерий Алексеевич Фиалко – нынешний руководитель курса, нынешний завкафедрой театроведения в театральном институте – называет Славочкой. Потому что я для него как Славочкой была при поступлении, так Славочкой и осталась», - говорит писательница.

А вот мать Лузиной до сих пор называет ее Владой.

«Полным именем меня, наверное, никто никогда не называл. Хотя мне всегда хотелось быть Владиславой Николаевной… Единственной, кем не успела побыть, это Адой. Вот Ада у меня еще осталось в резерве», - иронизирует Кучерова.

По ее словам, она решила взять псевдоним, когда увлекалась поэзией, чтобы имя и фамилия сочетались, и это звучало красиво.

«В какой-то момент из Владиславы я вырезала «Лада», а Лузина – это фамилия моей мамы. Это не был какой-то псевдоним от фонаря. То есть это все свое, родное», - сказала писательница.

Также Лузина призналась, что уже давно не пишет стихи.

«Я закончила писать стихи где-то на 1-2 курсе театрального института. То есть это очень давно. Абсолютно ушла поэзия, я перестала ею мыслить, начала мыслить прозой. Я не могу сказать, что я жалею. Один плюс есть у поэзии, чего нет у прозы – прозаику надо сразу записывать свои мысли, а стихи можно писать в голове», - резюмировала она.

Ранее Politeka сообщала, что Данилец рассказал, как его карьера могла закончиться, не успев начаться.

Также Politeka сообщала, что Данилец рассказал, как подружился с Моисеенко и стал членом его семьи.