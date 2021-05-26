У програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина» учасник комік-дуету «Кролики» Володимир Данилець пояснив, які стосунки у нього встановилися з колегою Володимиром Мойсеєнком.

Данилець розповідає, що в дуеті з Мойсеєнком він працює вже 34 роки, але їхній дружбі на 9 років більше – 43. За цей час, каже він, Мойсеєнко став для нього не просто колегою, а також другом і навіть братом.

Актор також додає, що Мойсеєнко молодший, але йому можна довірити секрети. «Він, напевно, най-найрідніший з моїх братів, родичів. Дійсно, це ж скільки років, і ми весь час разом», - підкреслює гість програми.

Принагідно Данилець розповідає про давнє знайомство з колегою. Це сталося, каже він, підчас вступних іспитів в естрадно-циркове училище. Сам Мойсеєнко був корінним киянином і, як пригадує актор, проживавбіля Повітрофлотського мосту. «І ось, коли ми з ним познайомилися, він говорить: “Йдемо до мене, вибач мене, пожеремо”. Я кажу: “Ну, йдемо”. І ми пішли...», - розповідає він.

Данилець зазначає, що мама Володимира Мойсеєнка пречудово і навіть неповторно готувала, тому щиро бажає здоров’я цій жінці. Він і згадує, що Володимира любили в сім’ї і мати, і старша сестра Лялечка. «І мама, звичайно, і за Лялею дуже переживає, але найбільше – це Вова для неї, ікона», - коментує комік.

Сьогодні, підкреслює він, мати Мойсеєнка є прихильницею їхнього дуету, а сам Данилець вже давно став членом цієї родини.

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