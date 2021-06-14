Глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в программе Любови Завальнюк «Суть событий» рассказал, есть ли сокращения в крупных торговых сетях в результате снижения уровня продаж

«Нет, сокращений нет... Поскольку если мы с вами говорим об экономии или, наоборот, подорожании продукции... То происходит подорожание продукции. Происходит ли экономия? Да, конечно. Поэтому, например, людей могут оформлять только через 3 месяца после того, как они начали работать. Потому что большая проблема для любой торговой сети – это человек, который только начинает работать. Потому что как раз на этой стадии очень часто люди меняются», - говорит эксперт.

По его словам, бывает такое, когда люди после 2 недель работы понимают, что им такая работа не подходит – или они для нее не подходят.

«На этой стадии многие оформлены, скажем так, как захотите, но без уплаты налогов. Поэтому все же большинство людей, тем более материально ответственных, просто вынуждены оформлять. Иначе это бич для торговых компаний, когда они не оформляют, например, кого-то из производителей, работников... А потом начинается проблема, когда исчезают средства, когда исчезают товары, продукты», - сказал Дорошенко.

Ранее Politeka сообщала, что Попенко предупредил о последствиях очередного повышения цен на проезд.

Также Politeka сообщала, что Атаманюк рассказал, что перспектива инвестиций зависит от правительства.