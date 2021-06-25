Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, как заинтересовать детей онлайн-образованием.

«То, что мы сегодня называем онлайн-образованием, – это вынужденная мера. Потому что по факту мы взяли бумажные учебники и перевели обычный урок в онлайн-формат дистанционный. Это не онлайн», - говорит эксперт.

По его мнению, через несколько лет появятся совершенно другие онлайн-системы, которые будут интересными, как компьютерные игры, от которых ребенка просто невозможно оторвать.

«Элемент геймификации сейчас вкладывается абсолютно во все. Иные подходы, учет индивидуальной психологии, проработка различных психотипов – это будет все учтено. А дети настолько любопытные, что их только пусти в пространство, где они могут черпать знания, и они уже через 2-3 года могут взрослых обучать. Они будут знать, как строились пирамиды, как выглядят маленькие Гуппи, как утонул «Титаник» и как он разлагается… Детям интересно», - утверждает Толкачев.

Также он рассказал о своем племяннике, который учился в 9 классе и интересовался темами, о которых точно не расскажут в школе.

«Он вышел на такой откровенный разговор… А почему банки лопаются? А почему гривна обесценивается? Ему интересно, как устроен реальный мир, а этих знаний ему школа не дает», - сказал футуролог.

Толкачев отметил, что образовательную программу надо подогнать не просто под запросы детей, а под потребности будущего.

«Школа должна готовить человека к будущему. На данный момент школа готовит к прошлому, которого уже нет», - резюмировал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Толкачев рассказал, какое будущее нас ждет.

Также Politeka сообщала, что Толкачев заявил, что люди становятся полирелигиозными.