Казахский экономист Рахимбек Абдрахманов в эфире "Романенко Беседы" с Юрием Романенко рассказал, как в Украине бороться с "грантоедами".

"Чем более образованной будет нация, тем больше будет тот же самый будет индекс человеческого развития, который ООН считает, чем больше будет специалистов, экспертов различных в отраслях — тем сложнее вот этим случайным людям, которые ничего не знают, но, тем не менее, пытаются на "хайпе" лоббировать или продвигать различные темы, получая гранты… Тем сложнее им будет продвигать свою повестку", - сказал Рахимбек Абдрахманов.

Он отметил, что как только образовательная система Украины заработает в полной мере и будет способна воспроизводить качественный человеческий капитал — вся эта проблема эволюционным образом раствориться.

"Что такое государство? Это механизм, который, с одной стороны, позволяет воспроизводить качественный человеческий капитал, а с другой стороны, позволяет этот человеческий капитал использовать максимально в этом же государстве. То есть, чем больше мы воспроизводим образованных и подготовленных специалистов, тем больше мы должны работать в отношении того, чтобы эти специалисты были обеспечены рабочими местами в разных отраслях", - добавил Абдрахманов.

По его словам, самая перспективная образовательная система в Финляндии. Она допускает к школьникам лучших из лучших и ценит педагогов.

Как сообщала Politeka, школьникам готовят изменения с 1 сентября: что известно о решении МОН.

Также Politeka сообщала, что Бизяев назвал пять необходимых Украине реформ.