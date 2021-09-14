Компания Apple провела ежегодную презентацию новинок, представив новые iPhone
Как пишет Politeka.net, 14 сентября гендиректор компании Apple Тим Кук презентовал линейку iPhone 13, новый iPad, а также Apple Watch 7.
Больше всего поклонники техники Apple ждали презентации новых смартфонов, которые поступят в продажу с 24 сентября. В компании представили iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone Pro Max, а также бюджетный смартфон iPhone 13 mini.
Отмечается, что стандартный iPhone 13 будет стоить от 800 долларов, а версию mini можно будет приобрести за 700 долларов. Флагманские модели будут стоить дороже – 1000-1100 долларов. Они представлены в четырех цветах. Предзаказ на телефоны будет открыт 17 сентября.
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У всех смартфонов будет увеличена «жизнь» батареи, а у серии Pro будет присутствовать макросъемка и ночной режим для фото.
Новые часы будут стоить около 329 долларов. Они поступят в продажу ближе к зиме. Седьмые Apple Watch стали немного больше предыдущей версии, у них также увеличили емкость батареи.
Новые iPad с оперативной системой iPadOS и улучшенной фронтальной камерой также порадовали зрителей.
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