Світ технологій не стоїть на місці, тому щодня з'являється інформація про нові розробки і гаджети

Добірку найбільш важливих новинок у світі технологій опублікували на Youtube-каналі ХайпТек, передає Politeka.net . (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз). Автори каналу відзначають, що ці розробки варті уваги.

USB в iPhone

Не так давно у власників мобільних телефонів було безліч зарядних пристроїв. Все через те, що у кожного виробника був свій стандарт роз'єму, і один до одного вони не підходили. Умільці придумували різні хитрі способи і пристосування, а китайські виробники плодили ненадійних восьминогів з безліччю дротів.

І ось, в 2010 році в Європі вирішили припинити цей хаос з кабелями. Європарламент закликав затвердити один універсальний роз'єм для зарядного пристрою. Щоб у виробників не було розбіжностей, з січня 2011 року європейська організація по стандартах рекомендувала перехід на microUSB. Рекомендація була переконливою і практично всі бренди перейшли на єдиний стандарт. Практично всі... але не Apple.

У яблучних своя думка на цей рахунок. Довгий час вони продовжували заробляти на своєму відомому Lightning, а також інших кабелях і перехідниках.

Але в 2020 році Європарламент знову повернувся до питання єдиного стандарту порту для смартфонів. Тепер планується ухвалення закону про єдиний зарядний пристрій для всіх мобільних телефонів. В результаті цього кроку користувачам не доведеться витрачатися на різноманітні перехідники, а також будуть скорочені шкідливі відходи електроніки. Зараз, за оцінками експертів, відходи від старих зарядних пристроїв складають 51 тисячу тонн на рік.

Яким саме буде єдиний стандарт роз'єму в Європі, поки не ясно. Але багато хто сходиться в думці, що ним може стати USB Type-C. Apple відразу ж негативно відреагувала на можливість появи такого закону. У компанії заявили, що закон «заморозить інновації», а також стане «шкідливим для навколишнього середовища і надто руйнівним для споживачів». Apple просто не хоче втрачати прибуток від своїх перехідників і впирається, як може. Але якщо Європарламент ухвалить такий закон, то Apple нічого не залишиться, як використовувати і у себе роз'єм єдиного стандарту.

Відбиток долоні, як платіжний засіб

Вартість бренду Amazon в 2020 році перевищила 220 мільярдів доларів. Це дозволило корпорації стати найдорожчою компанією в світі. І, звичайно ж, Amazon не просто онлайн-рітейлер. Це, в першу чергу, високотехнологічна компанія.

Amazon проводить багато досліджень в області інноваційних способів доставки. В майбутньому компанія планує доставляти свої товари дронами.

Другий важливий напрямок компанії - це штучний інтелект. Найяскравішим представником досягнень Амазон у сфері ІІ став перший в світі магазин без продавців Amazon Go, який відкрився в 2018 році.

Але сьогодні ми поговоримо про ще один з перспективних напрямків. Це біометрія. Amazon вже подала патентну заявку на "безконтактну систему біометричної ідентифікації". Ця система дозволить розплачуватися за допомогою розпізнавання відбитку долоні. Дана система буде найбільш затребувана в магазинах, де відбуваються повторні покупки. Скан відбитка долоні буде пов'язаний до вашої платіжної картки. Після ідентифікації скана буде проходити автоматична транзакція. Крім автоматичних покупок компанія зможе більш точно збирати інформацію про клієнтів і їх інтереси.

Всі дані по зв'язках карт з долонями будуть зберігатися в хмарному сервісі Amazon Cloud. А в хмарних сховищах Амазон знає толк. Сьогодні компанія знаходиться в трійці лідерів з хмарних сервісів, так що за збереження даних можна не переживати. Першими Amazon дану технологію впровадить у своїх магазинах Whole Foods Market і Amazon Go.

Лінзи доповненої реальності

Перше широке поширення доповнена реальність отримала у спортивних змаганнях. Наприклад, при телевізійній трансляції футбольних матчів. Звичайно ж, тема доповненої реальності часто експлуатується у фантастичних книгах і фільмах. Але віднедавна активно робляться спроби вивести доповнену реальність в маси. Однак поки що всі пристрої були громіздкими і незручними. А після їх тривалого використання дуже втомлювалися очі. Вартість таких пристроїв також була недоліком, вона була вкрай високою.

І ось на виставці CES 2020 був представлений прототип контактних лінз з доповненою реальністю. Пристрій має назву Mojo Vision і має вирішити всі минулі проблеми AR-пристроїв. В лінзи вбудований крихітний дисплей доповненої реальності, який проектує зображення прямо на сітківку ока. Для стабілізації і накладення картинки у пристрої використовуються радіодатчики, сенсори зображення і руху. Також пристрій добре підійде людям з порушенням зору. Лінзи можуть підвищувати різкість зображення, зумити об'єкти і допомогти з видимістю в темний час доби.

На презентації прототип був підключений до зовнішнього акумулятора і процесору, а зображення було монохромним. Однак розробники мають намір через два роки вивести на ринок повністю готовий продукт. У будь-якому випадку, це очевидний прорив у сфері доповненої реальності, ну а ми поживемо – побачимо.

Нагадаємо, що телефони українців масово зламують: «приходить SMS і…».

А ще Politeka писала, що таке QR-код: як зчитувати, онлайн-генератори.

Також Politeka повідомляла, що вчені розкрили секрет унікальної роботи да Вінчі через 500 років і обімліли: "здатний витримати...".