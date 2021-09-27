В России в городе Новосибирск пенсионеры устроили потасовку возле мусорного бака супермаркета из-за просроченных продуктов.

Происшествие попало на видео.

На ролике видно, что возле мусорного бака столпились люди. Именно в этот бак сотрудники супермаркета ранее выбросили просроченные продукты. Просрочку собравшиеся люди выхватывали у соседей. Среди собравшихся были не только пенсионеры, но и молодые люди. Также там можно было увидеть граждан без определенного места жительства. Каждый пытался урвать как можно больше просроченных продуктов. Кроме того, большая часть людей делала попытки оттолкнуть от мусорного бака соседей.

Некоторые люди пришли с табуретками. Таким образом они планировали облегчить себе путь к просроченным продуктам. Возле бака собралось столько людей, что всем продуктов не хватило. Это привело к попыткам драк и скандалам. Местные жители рассказали, что такая ситуация повторяется каждый раз, когда представители супермаркетов выбрасывают просроченные продукты.

Ранее мы писали, что возле железнодорожного вокзала в Одессе мужчина попал в ловушку, засунув голову в один из мусорных контейнеров. Вытянуть назад он ее уже не смог без посторонней помощи. Очевидцы засняли происходящее на видео, прежде чем помочь бедняге.

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