К чему готовиться украинцам

Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал о новых правилах "красной зоны", в которую в ближайшие дни могут попасть несколько областей Украины.

Заявление Шмыгаля опубликовано в его Телеграм-канале.

По словам премьера, переход в "красную зону" значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы.

Шмыгаль подчеркнул, что владельцы бизнеса должны будут сами проверять наличие соответствующих сертификатов, и потребовал отнестись к правилам со всей серьезностью.

В свою очередь, полиция и другие уполномоченные органы, благодаря программному софту, смогут проводить проверки, как соблюдаются эти правила.

Также глава Кабмина уточнил, что учебные заведения в "красной зоне" будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

Ранее мы рассказывали, что в Украине вспыхнули карантинные бунты. В частности, жители Одесчины вышли на протест против закрытия школ. Родители учеников потребовали отменить "дистанционку" и вернуть обычные занятия.

Несколько десятков человек собрались возле Килийского городского совета с плакатами, которые гласили: «Верните детей за парты», «Нет дистанционному обучению».

Напомним, что карантинные бунты прокатились с новой силой, кадры

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