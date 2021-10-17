В связи с увеличением денежного обеспечения военнослужащим в Украине с нового года планируют пересмотреть пенсии для этой категории граждан.

Перерасчет будет производиться задним числом, с 1 августа 2021. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина "О перерасчете пенсий лицам, уволенным с разведывательных органов", пишет Politeka. net.

Согласно документу, пересмотру подлежат:

- должностной оклад, оклад по воинскому (специальному) званию и надбавки за выслугу лет;

- надбавки за знание и использование в работе иностранного языка, почетное звание "заслуженный" или "народный", службу в условиях режимных ограничений, спортивные звания, доплата за научную степень кандидата или доктора наук и ученое звание;

- ежемесячные надбавки, доплаты и повышения, имеющих постоянный характер;

- другие ежемесячные надбавки, доплаты (кроме доплаты, размер которой определяется как разница между размером денежного обеспечения до и после введения новых условий его выплаты), повышение и ежемесячная премия, имеющих постоянный характер, фактически выплаченные за июль 2021.

Дополнительные виды денежного обеспечения (надбавки, доплаты, повышения) и премии, отмененные или такие, которые не выплачивались в июле, кроме указанных выше, для перерасчета пенсий не учитываются.

В случае если в результате перерасчета пенсий, размеры выплат окажутся ниже, сохраняются размеры ранее назначенных пенсий.

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