В Україні проведуть перерахунок пенсій з урахуванням інфляції, крім того деяким світять додаткові виплати.

Так на підвищення пенсій наступного року можуть розраховувати військові. Їх виплати залежать від рівня грошового забезпечення діючих військовослужбовців - із зростанням зарплат останніх повинна зростати і пенсія. Інедксацію військовим пенсіонерам ще не проводили, вперше вона повинна відбутися в березні 2022-го.

За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, до цього в країні фактично не індексували пенсії військовим.



Окремо надбавку отримають колишні співробітникам розвідувальних органів. Доплату нарахують на виплати, здійснені з 1 серпня 2021 року. Це стало можливим через підвищення зарплат українським розвідникам.

Крім того, в 2021 році змінився розмір виплат для учасників бойових дій. Крім мінімальної пенсії їм належить надбавка в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Через те, що мінімальна пенсія постійно зростає, то й надбавка, відповідно, змінюється. З 1 грудня у зв'язку з черговим підвищенням мінімальної пенсії (до 1934 грн.), надбавка для УБД становитиме - 483,5 грн.

Також з 1 січня 2022 року набудуть чинності зміни при нарахуванні пенсії по втраті годувальника, який загинув, захищаючи Україну на Донбасі. Ця категорія громадян отримуватиме не менше 7800 грн. (зараз до 6100 грн.).

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