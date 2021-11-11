Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи за минувшие сутки зарегистрирована смерть от коронавируса двух еще совсем молодых людей.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталія Матолинец.





Врач отметила, что отделение реанимации работает уже полвека и за это время случалось разное. Поэтому врачей очень сложно чем-то удивить. Но то что происходит сейчас - невыносимо

За прошлые сутки в отделении умерли 23-летния беременная женщина и 29-летний мужчина. Оба они не имели никаких патологий, но не были вакцинированы. В больницу поступили в тяжелом состоянии.

Около месяца врачи боролись за их жизни. Однако все их усилия были тщетными.

Это утро у заведующей отделением анестезиологии и интенсивной терапии началось со вскрытий.

"У беременной женщины, с так и нерожденным ребенком оказались черные полностью нежизнеспособные легкие. А у молодого парня, который ее месяц назад был абсолютно здоровым, мёртвые легкие", — написала Наталія Матолинец.

Врач подчеркнула, что сейчас складывается очень сложная и страшная ситуация. Особенно учитывая то количество людей, которые до сих пор не верят в коронавирус, не соблюдают карантинных ограничений и отказываются от вакцинации. Но при этом постоянно критикует действия медицинских работников, не почувствовав на себе, как это работать с критическим пациентом.

В конце заведующая отметила, что сейчас ей крайне сложно сдерживать свои эмоции. Ведь на сегодняшний день в отделении реанимации находится 47 пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ. При этом само отделение рассчитано на 100 коек. Все больные, которые находятся на лечение не вакцинированы.

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