Попытки СНБО публично поставить под сомнение законное решение Высшего антикоррупционного суда по делу «Роттердам+» выглядят как подыгрывание интересам олигарха Игоря Коломойского.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко у себя в Facebook.

"В демократической стране западного мира такие заявления недопустимы! Должностное лицо, публично проявившее неуважение к суду, уже на следующий день было бы уволено с государственной должности. Сегодняшнее заявление СНБО выглядит, как откровенное подыгрывание интересам Коломойского как единого «пострадавшего» от формулы «Роттердам+» и единого истца в деле о ее закрытии», - заявил нардеп.

По словам Наливайченко, показательно, что заявление СНБО прозвучала в тот самый день, когда экс-заместитель Генерального прокурора вышел из процесса по «Роттердам+» и единственными заинтересованными в этом деле остались заводы Игоря Коломойского.

Он призвал СНБО воздержаться от давления на независимый высший антикоррупционный суд и тем более - от подыгрывания интересам олигархических групп.

"Высший антикоррупционный суд-единственный орган судебной ветви власти, который имеет доверие значительной части общества. Этот суд формировался при поддержке наших западных партнеров, в том числе, из Соединенных Штатов Америки», - подчеркнул Наливайченко.

По его словам, если бы СНБО действительно хотело разобраться в ситуации с делом «Роттердам+», оно заслушало бы Специализированную антикоррупционную прокуратуру, которая осуществляла процессуальное руководство, имеет все материалы дела и приняла законное решение о его закрытии.

Напомним, 10 ноября инициатор дела Роттердам+ Виктор Чумак отозвал свою жалобу и отказался оспаривать решение ВАКС о закрытии этого дела.



Свое решение он объяснил нежеланием подыгрывать Коломойскому по этому делу.

Дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела «Роттердам+».