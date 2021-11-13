Среднесуточную и дневную температуру воздуха в Украине на уровне 5°С следует ожидать в конце ноября – начале декабря, затем будут холодные дни.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сделала такой прогноз в интервью Украинское радио.

Как отметила синоптик, температурный режим будет очень положительным, высоким до Нового года. И все осадки, которые пройдут, будут в виде дождя и мокрого снега. И выходит, что снежный покров не успеет лечь.

По ее словам, зима начнет приходить в Украину постепенно. Начиная с понедельника, 15 ноября, температура воздуха начнет снижаться и ряд регионов ощутят "зимнюю погоду". А до конца месяца на севере страны уже будет фиксироваться -10 градусов.

В общем, подчеркнула синоптик, зима будет продолжительной, температурный режим неустойчив. Что же касается февраля, то месяц будет холодным, однако, более теплым, чем в феврале прошлого года.

Напомним, заморозки отступят, а температура позволит украинцам напоследок насладиться солнечной погодой.

Как сообщала Politeka, облака над Киевом окрасились в красные оттенки, кадры уникального явления.

Также Politeka писала, что синоптики рассказали, какой будет зима в Украине.