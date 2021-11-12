К чему готовиться украинцам

Заморозки ненадолго отступят, дав украинцам еще один шанс насладиться комфортной температурой и яркой солнечной погодой без осадков.

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре порадовали украинцев свежим прогнозом. В пятницу, 12 ноября, ночные заморозки отступят. Лишь в отдельных регионах ночью ожидается -1..-3 градуса. В остальных областях прогнозируют 0 градусов.

Днем будет солнечно, за счет чего невысокая температура будет ощущаться комфортнее. Теплее всего будет в южных регионах. Там столбики термометра прогреются до 10-13 градусов.

В Центре ожидается 7-10 градусов, а ночью температура не должна опуститься ниже -1 градуса.

В западных областях в пятницу будет 9-11 градусов, но на северо-западе температура спадет до 6-9 градусов.

Холоднее всего будет в восточных регионах, где температура не поднимется выше 6-8 градусов. Ночью в регионе ожидаются небольшие заморозки – до -3 градусов.

Отметим, что зима, по прогнозам синоптиков, будет сравнительно теплой. Ожидается, что больше половины сезона температура будет выше, чем положено.

Напомним, что синоптики пообещали украинцам аномальную зиму: "арктический холод".

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