10 ноября в Киеве небо окрасилось во время заката в необычайные "огненные" цвета - пользователи сети тут же принялись гадать, что сулит такое явление.
Смена погоды раскрасила облака в невероятные цвета как над спальными районами, так и над центром украинской столицы. Обычно небо краснеет перед морозными ночами.
Чарующие фото "пожара в небе" опубликовали в Телеграм-канале KIEVMAP.
Красочные фото "горящего неба" над столицей поразили сеть. Некоторые киевляне тут же принялись гадать, что сулит такое явление. По словам одних, красно небо на закате - к ветру. Другие же уверены, что это признак наступающих морозов.
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Вoкpyг зaхoдящeгo Coлнцa нeбo мoжeт пpиниmaть paзличныe цвeтa. Ocoбeннo зpeлищнo этo выглядит, кoгдa в нeбe взвeшeнo мнoгo мeлких чacтичeк. Oни oтpaжaют cвeт в paзличных нaпpaвлeниях, и нeбo oкpaшивaeтcя в кpacный, opaнжeвый и poзoвый цвeтa.
Напомним, дожди атакуют новые области, похолодание окончательно испортит погоду.
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