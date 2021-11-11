10 ноября в Киеве небо окрасилось во время заката в необычайные "огненные" цвета - пользователи сети тут же принялись гадать, что сулит такое явление.

Смена погоды раскрасила облака в невероятные цвета как над спальными районами, так и над центром украинской столицы. Обычно небо краснеет перед морозными ночами.

Чарующие фото "пожара в небе" опубликовали в Телеграм-канале KIEVMAP.

Красочные фото "горящего неба" над столицей поразили сеть. Некоторые киевляне тут же принялись гадать, что сулит такое явление. По словам одних, красно небо на закате - к ветру. Другие же уверены, что это признак наступающих морозов.

Действительно во многих частях света люди полагают, что красное небо вечером указывает на хорошую погоду, в то время как красное небо утром свидетельствует о приближении плохой погоды.

Вoкpyг зaхoдящeгo Coлнцa нeбo мoжeт пpиниmaть paзличныe цвeтa. Ocoбeннo зpeлищнo этo выглядит, кoгдa в нeбe взвeшeнo мнoгo мeлких чacтичeк. Oни oтpaжaют cвeт в paзличных нaпpaвлeниях, и нeбo oкpaшивaeтcя в кpacный, opaнжeвый и poзoвый цвeтa.

Напомним, дожди атакуют новые области, похолодание окончательно испортит погоду.

Как сообщала Politeka, сильный дождь обрушится на Одессу, погода окончательно испортится.

Также Politeka писала, что похолодание и дожди ворвутся в Украину, погода продолжит портиться.