В Украине еще одна область улучшила свои показатели по числу выявленных заражений коронавирусом за сутки, таким образом присоединившись к «желтой» зоне карантина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Согласно обновленной таблице, 13 ноября Тернопольская область присоединилась к Закарпатской и Кировоградской в списке «желтых» зон карантина. На сегодняшний день там только три перечисленных региона.
Еще четыре области находятся в «оранжевой» зоне: Винницкая, Полтавская, Харьковская и Буковина.
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Остальные 17 областей Украины и Киев остаются в «красной» зоне. Стоит отметить, что область попадает в эту зону, когда в ней насчитывают более 320 зараженных на 100 тысяч населения в течение 14 дней, а загруженность коек составляет более 75%.
На сегодняшний день самая непростая ситуация с заболеваемостью наблюдается в Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Одесской областях. Кроме того, в Донецкой, Николаевской и Сумской областях, а также в Киеве, зафиксирован дефицит коек с кислородом.
По данным на утро 13 ноября за прошедшие сутки коронавирусом в Украине заразились 23572 человека. За день было госпитализировано 4564 человека и зафиксировано 695 летальных случаев.
Напомним, новогодние праздники в "красной зоне", в Минздраве сделали заявление.
Как сообщала Politeka, новые COVID-сертификаты вводят в Украине, в Минздраве раскрыли подробности.
Также Politeka писала, что число жертв вируса перевалило за 75 тысяч в Украине.