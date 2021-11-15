Непривитые от коронавируса люди старше 12 лет смогут выходить из дома только в случае крайней необходимости: появились подробности новой формы локдауна.

На радикальные меры пошли власти Австрии. В правительстве страны объяснили, что решение о введении отдельного локдауна для невакцинированных граждан связано с неудовлетворительными темпами вакцинации в стране.

Новые ограничения для граждан, не получивших прививку, начали действовать в Австрии с 15 ноября и рассчитаны на 10 дней, рассказал канцлер страны Александр Шалленберг, сообщает DW.

В рамках ужесточения карантина непривитым жителям Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины. Такими причинами стали: поход за покупками в продуктовый магазин или аптеку, посещение работы или прогулка.

Еще до этого в стране непривитым людям нельзя было посещать кафе, бары, рестораны, заведения культуры или заселяться в отели.

Шалленберг добавил, что сейчас в Австрии фиксируется резкий рост показателя новых заражений, который в стране считают пиком четвертой волны коронавируса.

Отметим, что это первый случай введения отдельного локдауна для непривитых граждан.

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