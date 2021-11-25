10 ноября истек срок, который дала украинская власть, власникам "євроблях" для регистрации автомобилей на льготных условиях.

Однако еще есть одна категория украинцев, которые могут легализовать автомобили с европейскими номерами без штрафных санкций, пишет UBR.ua.

Речь идет об участниках АТО, однако даже не все из этой категории могут воспользоваться правом льготного оформления автомобилей. При чем, как выяснилось, на тех же условиях, пройти процедуру легализации могут даже те, кто в зоне АТО ни разу не бывал.

Как отмечают эксперты авторынка, до февраля 2022 года зарегистрировать автомобиль на льготных условиях могут участники операции объединенных сил (ООС), которые находились в зоне АТО с 15 мая по 10 ноября текущего года. Все остальные участники АТО такой льготы не имеют. Однако, растаможить "евробляху" может и тот, кому участник АТО предоставит в пользование скан-копию или фотографию справки о том, что он с 15 мая и последующие 90 дней находился в зоне проведения ООС. Кроме того, личное участие УБДшника даже не нужна

При чем такой метод является полностью легальным. Но следует учесть, что количество участников АТО, которые находились в зоне боевых действий в указанный срок не так уж и велико. Один участник АТО может воспользоваться льготами при оформлении только одной машины. Кроме того, стоимость такой услуги сами АТОшники оценивают в 300-400 долларов, в то же время владельцы евроблях готовы платить не более 50-100%. Поэтому данная схема не является массовой, да и повышенный спрос не имеет. По подсчетам экспертов, льготная растаможка автомобиля за участие участника АТО обходится автовладельцу примерно в 1000 долларов.

По информации участников авторынка, сейчас все те, кто не воспользовался льготами при оформлении автомобилей с европейскими номерами начали активно получать штрафы. Кроме того, сами авто ввозят на штрафплощадку. При этом, в судах уже на сегодня оспаривается около 900 подобных дел.

Что касается будущего "евроблях", то глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отмечает, что больше никаких продлений льготных регистраций не будет.

"Все, кто хотел - растаможились. По моему мнению, страницу евроблях надо перевернуть", — отметил Станислав Бучацкий.

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