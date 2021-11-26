Главными причинами критической ситуации в энергетике являются недостатки существующей модели рынка электрической энергии и государственное регулирование в ручном режиме.

К такому выводу пришли авторы исследования «Базовые причины энергетического кризиса в ОЗУ 2021-2022 гг.», опубликованном Центром Разумкова.

«Правительство и НКРЕКП демонстрируют намерение не столько внедрять рыночные механизмы, сколько вручную управлять путем регуляторных ценовых ограничений и перманентных модификаций правил торговли, менялись с начала внедрения действующей модели уже более шестидесяти раз. В придачу несовершенная система возложения специальных обязанностей (ПСО) искажает рыночные принципы еще больше», - говорится в исследовании.

Как отмечают в Центре Разумкова, нынешние правила функционирования рынка электроэнергии предоставляют широкий простор для манипуляций, злоупотреблений и перекрестного субсидирования и не соответствуют правилам ЕС. Это создает значительные риски для интеграции ОЭС Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E в 2023г.

«Чиновникам не нужно закрывать глаза на то, что, в первую очередь в секторе производства электрической энергии, где государственные предприятия обладают абсолютно доминирующим положением, кризисные явления ощущаются больше всего. Так, доля государственных компаний НАЭК «Энергоатом», Чао «Укргидроэнерго» и ПАО «Центрэнерго» в производстве электроэнергии составляет около 70%, а по оптимальной работы последней компании она могла бы превысить 80%», - говорится в экспертном исследовании.

Кроме того, в Центре Разумкова учитывают тот факт, что в собственности государства находится Оператор системы передачи — компания НЭК «Укрэнерго», а правила работы рынка устанавливает национальный регулятор НКРЕКП вместе с Правительством. «Становится понятным, что главным ответственным нынешнего кризиса не может быть никто другой, кроме, руководства соответствующих государственных органов и компаний».

Еще одной серьезной причиной кризиса в энергетике в исследовании называют отсутствие верховенства права и значительное влияние коррупции. «Наглядным принципу игнорирования государством принципов верховенства права, разрушающей инвестиционный климат в энергетике является дискриминация инвесторов, вложивших средства в сектор ВИЭ».