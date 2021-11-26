Погода в Украине удивит очередным изменением курса, ненадолго отложив похолодание и вновь вернувшись к высокой комфортной температуре воздуха.

Как пишет Politeka.net, в пятницу, 26 ноября, в Украине будет по-осеннему теплая погода. Зимние заморозки практически отступят, а взамен им придет потепление.

Отмечается, что теплее всего будет в южных регионах. Там температура повысится до 9-11 градусов. Ночью тоже будет достаточно тепло, только в Херсонской области температура опустится ниже нуля.

На Востоке в пятницу ожидается 3-5 градусов. Ночью ожидаются сильные заморозки до -5..-7 градусов.

В это время в центральных областях днем температура повысится до 6-8 градусов. Ночью ожидается нулевая температура. На Западе ожидается такой же температурный режим. Но ночи в западных регионах будут более холодными – до -1..-3 градусов.

Стоит отметить, что после Нового года в Украине ожидаются сильные морозы. Ночью температура может опуститься до -20 градусов.

Напомним, что холода до -7 атакуют Украину, зима готовит наступление: где ждать похолодания.

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