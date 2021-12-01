С 1 декабря 2021 года цены на газ могут резко вырасти, украинцев предупредили, кого может затронуть скачек тарифов и как этого избежать.

Подорожание угрожает 500 000 домохозяйствам в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Луганской и Тернопольской областях, которых обслуживает Поставщик последней надежды (ПОН).

Функцию ПОН в Украине выполняет ГК "Нафтогаз". В ноябре Кабмин временно ограничил тарифы Поставщика последней надежды на 7,96 грн за кубометр. Срок действия ограничения истекает уже 1 декабря. Насколько из-за этого может подскочить цена на газ для потребителей, пока неизвестно, но "Нафтогаз" уже предупредил, что стоимость топлива вырастет.

При этом в "Нафтогазе" отметили, что ГК не устанавливает цену для клиентов ПОН, она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды".

Чтобы избежать стремительного подорожания цен на топливо они должны изменить собственного поставщика газа – перейти от так называемого ПОНа к другой компании, которая не выполняет функцию форс-мажорного поставщика газа и предлагает фиксированный до мая 2022 года тариф. Таких компаний в Украине более 60.

Чтоб изменить поставщика нужно подать заявку новому поставщику газа и предоставить ему все необходимые для оформления документы: паспорт, идентификационный код, EIC-код потребителя (16-значный персональный газовый номер дома или квартиры) и документ на право собственности.

Переход происходит автоматически, подача газа в этот перион не прекращается.

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