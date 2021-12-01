Юрист и общественный деятель Геннадий Друзенко объяснил, какая взаимосвязь существует между определением дня провозглашения независимости нашего государства и теми, кто действительно является сувереном Украины.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

Как отмечает эксперт, часто вопрос определения даты провозглашения независимости кажется не таким уж важным, вообще схоластичным и второстепенным. «На самом же деле это вопрос центральный. И именно от ответа на него имплицитно, то есть косвенно, зависит ответ, кто же действительно суверен и главный бенефициар в этом государстве», - объясняет он.

По словам Друзенко, все зависит от модели государственности. В частности, говорит юрист, принятие парламентом Акта провозглашения независимости 24 августа 1991 года и принятие за год до этого Декларации о государственном суверенитете – это модель, подходящая Великобритании. Как он объясняет, суверен стран британской традиции - парламент и собранные там элиты, именно они несут ответственность за будущее государства.

Тем не менее, говорит эксперт, в Украине другая модель: сувереном ее государственности является народ, участвовавший в референдуме и 1 декабря провозгласивший ее независимость. Следовательно, констатирует он, дата рождения украинского государства – 1 декабря 1991 года.

К тому же, подчеркивает Друзенко, соцопросы показывают, что вопрос о независимости и желание руководить будущим страны является основой, которая глубже всего объединяет украинцев. «Ибо все остальные вопросы разделяют нас иногда поровну, иногда относительно 60/40 или 55/45. Но, когда мы посмотрим на вопрос независимости – всегда, даже в самые плохие, самые темные годы модерной украинской государственности у нас было 80+. А иногда эта цифра достигала 90%», - рассуждает юрист.

Как сообщала Politeka, Кириченко заявила, что парламент осознает важность внесения изменений в Конституцию.

Также Politeka писала о том, что Годецкий рассказал, какое есть противоречие в украинском законодательстве.