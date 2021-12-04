З цього місяця суми стали більше

Українські пенсіонери отримуватимуть більше - розкрито нові суми порівняно з попередніми - скільки ж складатимуть виплати, читайте далі.

Відповідно до Закону Про бюджет на 2021 рік українським пенсіонерам підвищили пенсії вже з першого грудня. Про це пише Politeka.net с посилання на документ.

Так, з цього місяця збільшаться пенсії у непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років і з повним страховим стажем (чоловіки - 35 років, жінки - 30). Мінімальний розмір виплат складе 40% від мінімальної зарплати, тобто 2600 грн (раніше ж пенсія була 2400 грн).

Крім того, пенсіонерам збільшать розмір надбавки за кожен рік понад стаж. Він складе 1% від мінімальної пенсії і дорівнює 19,34 грн (раніше 18,54).

Базова мінімальна пенсія для непрацездатних людей тепер становить 1934 грн (у порівнянні з попередньою - 1854).

Максимальна пенсія дорівнює 10 мінімальним, тобто становить 19340 грн (раніше — 18540 грн).

Зазначимо, наступного року також планується збільшити пенсії. Зокрема, з 1 липня знову зросте прожитковий мінімум, і з ним збільшаться мінімальні пенсії. Цього разу вони підвищаться з 1 934 грн до 2 027 грн. Також зростуть і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.

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