C 1 грудня нинішнього року під перерахунок пенсій підпали понад 6 мільйонів пенсіонерів - зростуть мінімальні пенсії, за віком і надбавки за кожен додатковий рік стажу.

Про це говориться у бюджеті ПФУ на 2021 рік. Вже з початку зими нинішнього року під перерахунок пенсій підпали відразу кілька мільйонів пенсіонерів, які проживають в Україні.

Після підвищення прожиткового мінімуму зросла мінімальна пенсія з 1854 до 1934 гривень. Максимальна виплата при цьому зросла на 800 грн до 19 340 грн. Підвищили і надбавку за стаж сверхнорми – на 80 копійок до 19,34 грн за кожен рік.

Потім, після збільшення мінімальної зарплати зросла пенсія за віком для осіб старше 65 років з повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків). Пенсії за віком підвищилися з нинішніх 2400 гривень до 2600 гривень.

Варто відзначити, що у 2022 році підвищаться вимоги до страхового стажу для тих, хто збирається вийти на пенсію - піти на заслужений відпочинок в 60 років зможуть не всі.

Піти на заслужений відпочинок в 60 років зможуть тільки особи, які відпрацювали 29 років і відраховували при цьому внески до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, підвищення пенсій з 1 грудня під загрозою.

Як повідомляла Politeka, пенсії та інші соцвиплати планують скоротити, - журналістка Катерина Котенкова.

Також Politeka писала, що дві категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до кінця року.