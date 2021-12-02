Верховною Радою у четвер, 2 грудня, прийнято у другому читанні проект lержавного бюджету на 2022 рік. "За" документ проголосували 268 нардепів.

Після першого читання (20 жовтня) в проекті держбюджету 2022 був доопрацьований ряд ключових моментів, передає BBC. Зокрема, доходи держбюджету в порівнянні з першим читанням збільшені до 1,322 трлн грн. Витрати також збільшені та передбачені на рівні 1521,2 млрд грн.

Бюджет 2022 передбачає підвищення соціальних стандартів, але не так стрімко, як у попередні роки.

Дефіцит бюджету становить 3,5% ВВП (ВВП – на рівні 5368,7 млрд грн). Зростання економіки очікується на рівні 3,8%.

Середньомісячна зарплата складе 15300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. А середньорічний курс закладається на рівні 28,6 гривні за долар.

Мінімальна зарплата на початок 2022 року складе 6500 грн на місяць (після підвищення з 1 грудня 2021) і такою ж вона залишатиметься до жовтня, поки не відбудеться наступне зростання - до 6700 гривень, або на 3%.

Прожитковий мінімум наступного року для працездатних осіб складе з 1 липня — до 2600 гривень на місяць, а з 1 грудня — 2684 гривень на місяць.

Що стосується мінімальної пенсії, її розмір з червня 2022 складе 2027 гривень, з грудня – 2093 гривень.

За напрямом призначення витрат у 2022 році Україна найбільше витратить коштів на безпеку і оборону – 286,6 млрд грн або більше 5% свого ВВП, як і вимагає закон.

Інша найбільша стаття витрат - покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду. У 2022 році вона складе трохи більше 200 млрд грн.

Видатки на охорону здоров'я у проекті бюджету-2022 визначено в обсязі 194 млрд грн.

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