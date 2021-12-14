Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко 13 грудня підписав наказ про 3-ю дозу вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба відомства. Додатково щепитися зможуть люди, які мають медичні показання через важкі захворювання.
Так, отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19, незалежно від того, якою вакциною вони прищепилися раніше, рекомендують людям:
- з ВІЛ-інфекцією;
- з онкологією;
- після трансплантації органів;
- тим, хто проходять імунодепресивну терапію;
- тим, хто проходять імуномодулюючу терапію;
- з імунодефіцитним станом.
Уточнюється, що мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. За словами голови МОЗ, додаткова доза вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин порівняно з ефективністю вакцини в загальній популяції.
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Також Віктор Ляшко зазначив, що на сьогодні в Україні є понад 8 мільйонів доз вакцини різних виробників. Водночас у держбюджеті на закупівлю ще більше вакцин передбачено 2 млрд 600 тис. гривень.
Додамо, в Україні знову змінили список регіонів, в яких вводиться "жовта зона". Так, з 15 грудня на жовтий епідемічний рівень перейдуть Вінницька та Хмельницька області.
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