Украинец с ребенком на руках решил "припугнуть" жену пистолетом и случайно выстрелил.

Как сообщили в пресс-службе полиции в Тернопольской области, между супругами возник конфликт.

В момент конфликта мужчина держал на руках двухлетнего ребенка, чтобы "успокоить" жену, он вытащил пневматический револьвер. В этот момент ребенок дернулся, и оружие выстрелило - пуля попала в жену.

У нее ранение грудной клетки. Женщина сама себе вызвала скорую и ее доставили в больницу. Угрозы её жизни нет.

Об инциденте медики рассказали полицейским,мужчина в совершенном признался.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения согласно ч.1 ст.124 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что 14 декабря в поселке Вишневое Киевской области прошла спецоперация по задержанию мужчины, стрелявшего в прохожих из пистолета.

Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook. Правоохранители провели спецоперацию по задержанию вооруженного злоумышленника. Им оказался 37-летний уроженец Луганщины.

Вооруженный гражданин стрелял в сторону людей, затем скрылся в направлении высоток и заперся в одной из квартир.

Силовики срочно ввели спецоперацию и провели штурм квартиры. Луганчанин был задержан и помещен в следственный изолятор. За совершение хулиганских действий ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, стрельба прогремела в центре украинского города, начался пожар: кадры с места и что известно

Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.