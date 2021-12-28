В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили об опоздании поездов, следующих и прибывающих в Киев.

Так, из-за погодных условий курсируют с задержкой некоторые пассажирские и пригородные поезда.

"В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении Юга и Запада Украины и обратно", - говорится в сообщении.

В частности, на 47 минут задерживается поезд №12 Киев — Новоалексеевка и более чем на два часа — поезд №81 Харьков — Новоалексеевка.

Также опубликован список поездов, что задерживаются:

Ранее сообщалось, что в Киевской области на колеях погиб 27-летний парень - правоохранители устанавливают причины трагедии.

Как сообщили в Фастовском районном управлении полиции, парень переходил колею в запрещенном месте.

Машинист поезда "Киев-Каменец-Подольский" применил экстренное торможение и звуковой сигнал, но избежать трагедии не удалось.

От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

В полиции открыли производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины трагедии.

Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагично, видео с места

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