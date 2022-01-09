Кто может стать участником ВНО-2022
- Выпускники учреждений общего среднего образования 2022 года
- Учащиеся учреждений профессионально-технического образования
- Студенты высших учебных заведений
- Выпускники, получившие полное среднее образование в зарубежном учебном заведении в 2022 году
- Выпускники прошлых лет
Как зарегистрироваться на ВНО-2022
Регистрация проходит с февраля по март на сайте УЦОКО (testportal.gov.ua).
Чтобы зарегистрироваться нужно выбрать предметы и заполнить регистрационную карточку. Собрать пакет документов и отнести все в учебное заведение и отдать ответственному лицу. Выпускники прошлых лет могут прислать документы в РЦОКО.
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Какие предметы являются обязательными для прохождения ВНО / ГИА 2022 года
- украинский язык (все задания сертификационной работы) или русский язык и литература (субтест “Аттестационные задания”),
- математика,
- история Украины (субтест “Период 1914 - начало XXI века”) или иностранный язык,
- один из учебных предметов на выбор.
Для выпускников прошлых лет не определены обязательные предметы для прохождения ВНО.
Напомним, регистрация на пробное тестирование будет платной, где украинцы заплатят больше и меньше всего
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