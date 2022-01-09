Кто может стать участником ВНО-2022

  • Выпускники учреждений общего среднего образования 2022 года
  • Учащиеся учреждений профессионально-технического образования
  • Студенты высших учебных заведений
  • Выпускники, получившие полное среднее образование в зарубежном учебном заведении в 2022 году
  • Выпускники прошлых лет

Как зарегистрироваться на ВНО-2022

Регистрация проходит с февраля по март на сайте УЦОКО (testportal.gov.ua).

Чтобы зарегистрироваться нужно выбрать предметы и заполнить регистрационную карточку. Собрать пакет документов и отнести все в учебное заведение и отдать ответственному лицу. Выпускники прошлых лет могут прислать документы в РЦОКО.

Популярные статьи сейчас

"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо

Илона Гвоздева, уехавшая работать за границу, засветила пачку стодолларовых купюр: "Зарплату выдали"

Найдено тело 17-летнего сына знаменитой певицы, подробности трагедии: "Мой малыш, я люблю тебя..."

Булитко из "Дизель шоу" в купальнике решилась показать фигуру без фотошопа: "Оказывается..."

Каменских в бикини, отбросив комплексы, показала фигуру в полный рост: "Это любовь"
Показать еще

Какие предметы являются обязательными для прохождения ВНО / ГИА 2022 года

  • украинский язык (все задания сертификационной работы) или русский язык и литература (субтест “Аттестационные задания”),
  • математика,
  • история Украины (субтест “Период 1914 - начало XXI века”) или иностранный язык,
  • один из учебных предметов на выбор.

зно, вно, школа, школьники, скрин

Для выпускников прошлых лет не определены обязательные предметы для прохождения ВНО.

Напомним, регистрация на пробное тестирование будет платной, где украинцы заплатят больше и меньше всего

Как сообщала Politeka, школьников предупредили о важных правилах пробное ВНО-2022, которые нельзя нарушать

Также Politeka писала, что абитуриентов срочно предупредили, чем могут быть опасны онлайн-тестирования