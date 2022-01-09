Будущих украинских абитуриентов предупредили об особенностях прохождении ЗНО в этом году.

Кто может стать участником ВНО-2022

Выпускники учреждений общего среднего образования 2022 года

Учащиеся учреждений профессионально-технического образования

Студенты высших учебных заведений

Выпускники, получившие полное среднее образование в зарубежном учебном заведении в 2022 году

Выпускники прошлых лет

Как зарегистрироваться на ВНО-2022

Регистрация проходит с февраля по март на сайте УЦОКО (testportal.gov.ua).

Чтобы зарегистрироваться нужно выбрать предметы и заполнить регистрационную карточку. Собрать пакет документов и отнести все в учебное заведение и отдать ответственному лицу. Выпускники прошлых лет могут прислать документы в РЦОКО.

Какие предметы являются обязательными для прохождения ВНО / ГИА 2022 года

украинский язык (все задания сертификационной работы) или русский язык и литература (субтест “Аттестационные задания”),

математика,

история Украины (субтест “Период 1914 - начало XXI века”) или иностранный язык,

один из учебных предметов на выбор.

Для выпускников прошлых лет не определены обязательные предметы для прохождения ВНО.

Напомним, регистрация на пробное тестирование будет платной, где украинцы заплатят больше и меньше всего

Как сообщала Politeka, школьников предупредили о важных правилах пробное ВНО-2022, которые нельзя нарушать

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