Ушел из жизни известный французский кинорежиссер, который снял менее десяти художественных фильмов, но каждый из них становился настоящим событием для мирового кинематографа. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на ряд СМИ.
Создатель известных фильмов Жан-Жак Бенекс умер во возрасте 75 лет. Причиной смерти деятеля кинематографа стала продолжительная болезнь, с которой он боролся в Париже. Режиссер умер в собственном доме во Франции.
Отметим, международное признание Жан-Жак Бенекс получил благодаря своей ленте «Тридцать семь и два по утрам» (1986 г.), именно она получила премию Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
До этого во Франции вышел фильм "Дива" (1981 г.), которая на Родине получила четыре премии «Сезар», ее с успехом показывали в США, а в СССР картину раскритиковали и "порезали", в итоге пустив в кинотеатрах в черно-белом цвете.
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«Дива» положила начало новому направлению во французском кинематографе, которое получило название «необарокко».
Жан-Жак Бенекс сделал перерыв в карьере, когда на съемках фильма «IP5» (1991 г.) после нескольких дублей в ледяной воде умер актер Ив Монтан.
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