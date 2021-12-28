Не стало одного из известных братьев-близнецов Богдановых (Богданофф), которые прославились на телевидении, как ведущие, а также в интернете из-за своей внешности.

Ушел из жизни Григорий Богданов (Богданофф) - один из братьев-близнецов, которые занимались популяризацией науки. Об этом сообщает сайт Lemonde.

Игорь и Григорий Богдановы, с русскими корнями, прославились на французском телевидении, ведя научно-фантастическое шоу "Temps X", которое транслировалось с 1979 по 1987 года.

Григорию Богданову было 72 года, он умер в парижской больнице.

«Окруженный любовью своей семьи и своих близких, Григорий Богданов мирно умер, чтобы присоединиться к звездам», - написала его семья в заявлении, отправленном его агентом.

Братья называли себя докторами физико-математических наук, однако по некоторым данным, их книга была плагиатом, научные работы по физике состояли из набора бессмысленных научных терминов, и даже их дипломы были фейковыми.

А в интернете близнецы прославились из-за своей внешности, фото с ними использовались в мемах, например:

Примечательно, что Богдановы отрицали хирургическое вмешательство, а также болезнь, которую им приписывали - акромегалию. По словам братьев, они большие экспериментаторы, и использовали передовые технологии.

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