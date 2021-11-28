Трагическая новость облетела Сеть - на 73-м году жизни не стало легенды советского и российского рока Александра Градского.

Певец и композитор умер в реанимации, передают российские Телеграм-каналы. Градского на днях госпитализировали с подозрением на инсульт.

Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.

Его состояние резко ухудшилось в пятницу, 26 ноября. Отмечается, что он попросил родных помочь ему принять ванну, не дойдя до которой потерял сознание. Через час композитор пришел в себя и сказал, что испытывает головокружение, но ехать в больницу отказался. Медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. Градский решил лечиться на дому.

Отметим, Александр Борисович был одним из основоположников русского рока. Исполнил такие известные песни, как "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были" и др. Участвовал в роли наставника в нескольких сезонах шоу "Голос".

О трагедии сообщил также его друг и поклонник, комик Гарик Харламов. Шоумен попрощался с легендой в своем Инстаграм.

"Умер народный артист России Александр Градский. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким… да и всем нам", - написал Харламов.

Другие присоединились к оплакиванию Градского:

"Как молоды мы были😢как искренне любили..."

"Блин вроде только что на проекте голос был и вот те на 😢"

"😒 да как же так"

"Уходит поколение талантливых артистов"

"Светлая память😢. Поэты не рождаются случайно, они летят на землю с высоты..."

"О, Боже. Да как так. Как неожиданно. Нет слов... Мои соболезнования близким(((("

Напомним, что не стало советского певца, чей голос звучал на главных мировых сценах, Леонида Зимненко

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