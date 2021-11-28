Трагическая новость облетела Сеть - на 73-м году жизни не стало легенды советского и российского рока Александра Градского.
Певец и композитор умер в реанимации, передают российские Телеграм-каналы. Градского на днях госпитализировали с подозрением на инсульт.
Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.
Его состояние резко ухудшилось в пятницу, 26 ноября. Отмечается, что он попросил родных помочь ему принять ванну, не дойдя до которой потерял сознание. Через час композитор пришел в себя и сказал, что испытывает головокружение, но ехать в больницу отказался. Медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. Градский решил лечиться на дому.
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Отметим, Александр Борисович был одним из основоположников русского рока. Исполнил такие известные песни, как "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были" и др. Участвовал в роли наставника в нескольких сезонах шоу "Голос".
О трагедии сообщил также его друг и поклонник, комик Гарик Харламов. Шоумен попрощался с легендой в своем Инстаграм.
"Умер народный артист России Александр Градский. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким… да и всем нам", - написал Харламов.
Другие присоединились к оплакиванию Градского:
"Как молоды мы были😢как искренне любили..."
"Блин вроде только что на проекте голос был и вот те на 😢"
"😒 да как же так"
"Уходит поколение талантливых артистов"
"Светлая память😢. Поэты не рождаются случайно, они летят на землю с высоты..."
"О, Боже. Да как так. Как неожиданно. Нет слов... Мои соболезнования близким(((("
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