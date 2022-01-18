Украинские школьники, которые хотят пройти пробное ЗНО, должны зарегистрироваться до 22 января на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования. После после этого для них будут созданы страницы, на которых до 10 марта появится информация о времени и месте прохождения пробного ЗНО, а затем результаты тестирования.

Даты проведения пробного ЗНО:

19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

В каждую из дат зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Зачем надо пробное ЗНО

Отмечается, что участие в пробном ЗНО дает школьникам ряд преимуществ. В частности они получают возможность:

поработать с тестами, отвечающими требованиям программ ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ основной сессии ЗНО 2022;

потренироваться заполнять бланки ответов;

психологически настроиться на прохождение ЗНО;

научиться эффективно распределять время.

Стоимость пробного ЗНО

Суммы колеблются от 213 до 309 грн. в зависимости от региона. Это связано с особенностями организации тестирований, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в разных регионах, прогнозируемым количеством тестирований и т.д.

Другие нюансы пробного ЗНО

Стоит помнить, что регистрация на пробное ЗНО не предусматривает автоматическую регистрацию на основную сессию внешнего независимого оценивания, а результаты пробного ЗНО никуда не засчитываются и ни на что не влияют.

Еще один важный момент - организатором пробного ЗНО являются Украинский и региональные центры оценивания качества образования. При этом многие организации пытаются подать свои онлайн-тестирования, как пробное ЗНО, или же создают тетради якобы с заданиями ЗНО, однако они могут оказаться совершенно не сходными с теми, что будут на реальном тестировании.

Более детальные подробности относительно пробного внешнего независимого оценивания можно найти в соответствующем разделе на сайте УЦОКО.

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