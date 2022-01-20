Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в восьми областях Украины - из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Украинский гидрометеорологический центр объявил в стране штормовое предупреждение, которое ударит 20 января в восьми областях на западе Украины. Также некоторые области заметут метели.

Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики прогнозируют метели, значительный снег и ветер скоростью 15-24 метра в секунду. Тем временем в Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях прогнозируют сильные порывы ветра.

Как отмечается, из-за непогоды в этих областях объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Температура воздуха 20 января составит:

на западе днем от 0 до +2, а ночью 3...5 мороза;

на севере днем от +1 до -1, а ночью -2...-5;

на востоке днем от -3 до -5, а ночью -13...-15;

на юге днем от +3 до +5, а ночью 5...7 ниже нуля;

в центре днем от +3 до +5 а ночью -5...-7.

Напомним, погода с начала недели испытает украинцев, синоптики предупредили об опасности: каким областям не повезет.

Как сообщала Politeka,стихия готовит новый удар по Украине, предупреждение спасателей.

Также Politeka писала, что вслед за мокрым снегом в Украину ворвутся морозы, зима продолжит атаку.