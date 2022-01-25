В течение февраля планируется запустить механизм, согласно которому пожилые граждане смогут рассчитываться за услуги ЖКХ тысячей гривен за вакцинацию, полученной в рамках "єПідтримки". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения по результатам заседания СНБО.
Кроме того, в ближайшем будущем получить "ковидную тысячу" смогут и несовершеннолетние. Вакцинированные подростки возрастом от 14 до 18 лет будут иметь право потратить данные средства не только на кафе и кинотеатры, но и на внешкольное образование.
Также анонсирована дополнительная выплата от государства, связанная с вакцинацией. Помимо "тысячи", украинцы смогут получить еще 500 гривен - за третью, бустерную дозу, которую можно делать через 6-9 месяцев после второй прививки.
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Напомним, с 24 января украинцам старше 60 лет разрешили тратить свою "тысячу" на лекарства - им дается на это четыре месяца после получения денег. Приобрести медикаменты можно непосредственно в аптеках, где есть терминал для оплаты, или же онлайн.
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