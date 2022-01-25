Совсем скоро абитуриенты 2022 года будут сдавать пробное тестирование – это экзамен, который проводится так же, как ЗНО, чтобы школьники могли попробовать свои силы.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки, регистрация на пробное ЗНО в 2022 году уже завершилась. До 25 января зарегистрировавшиеся участники должны были оплатить экзамен. В этом году стоимость тестирования колебалась в районе 213-309 гривен.

Как сообщили в ведомстве, в этом году на пробное тестирование придет 131 103 человека. Многие из них будут сдавать по несколько экзаменов, поскольку было заказано почти 197 тыс. тестирований.

Известно, что пробный экзамен по украинскому языку и литературе состоится уже 19 марта. Тестирования по другим предметам школьники будут сдавать 26 марта. Принять участие в ЗНО в этом году могут не только школьники, но также учителя, студенты и выпускники прошлых лет.

Напомним, что был изменен порядок проведения ЗНО в 2022 году, названы даты пробных тестирований.

Как сообщала Politeka, стало известно, как насчитывают баллы за ЗНО и кому могут дать премию в размере 100 тыс. гривен.

Также Politeka писала, что появился список предметов ЗНО-2022 и даты проведения экзаменов.