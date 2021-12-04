Про що потрібно знати абітурієнтам та їх батькам

Стало відомо, коли в Україні стартує пробне ЗНО-2022, як проходитиме реєстрація, скільки триватиме і з яких предметів.

Так, реєстрація на участь у пробному зовнішньому незалежному тестуванні розпочнеться 5 січня і триватиме до 22 січня. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінки якості освіти. Інформація про вартість послуги з проведення пробного ЗНО-2022 стане відома до 20 грудня, зазначається на сайті Міносвіти.

Перше пробне тестування відбудеться 19 березня з української мови або мови та літератури. З усіх інших предметів - 26 березня.

Важливо! У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмету.

Пробне ЗНО повинно допомогти випускникам не тільки виявити свій рівень знань, а й ознайомитися з умовами і системою тестування, щоб на основній сесії зосередитися тільки на виконанні завдань.

Результати пробного ЗНО-2022 будуть озвучені 25 березня з української мови, української мови та літератури, 1 квітня - з інших предметів.

Раніше ми розповідали, Український центр оцінки якості освіти затвердив загальні характеристики сертифікаційних робіт ЗНО. Список предметів основної сесії залишився колишнім, з урахуванням деяких невеликих змін. Зокрема, зміни торкнулися тесту ЗНО з математики. Тепер він буде містити 32 завдання замість 34. Також буде скорочено час на роботу над тестом з 210 до 180 хвилин. Змінилася й структура тесту з хімії, який в 2022 році буде складатися з 50 завдань замість 52.

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