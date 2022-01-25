Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 марта в стране пенсии поднимут на 14%. В среднем выплаты пенсионерам вырастут на 500 гривен. Об этом глава правительства заявил во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"С 1 марта произойдет индексация пенсий на 14%. В среднем пенсии повысятся на 500 гривен", - сказал Шмыгаль.

Напомним также, с 1 апреля 2022 года правительство обещает автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Отметим, по состоянию на начало 2022 года, согласно данным Пенсионного фонда Украины, общее число пенсионеров в стране составило 10,8 млн человек. Средний размер пенсии – 3991,53 грн. В различных регионах он разный, самый высокий – 5062,09 грн в Донецкой области.

Какие пенсии получают украинцы:

до 2000 грн – 13,4%;

от 2001 до 3000 грн – 35,6%;

от 3001 до 4000 грн – 21,2%;

от 4001 до 5000 грн – 9,7%;

от 5001 до 10 000 грн – 15,4%;

свыше 10 000 грн – 4,7%.

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