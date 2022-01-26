Житель города Сумы Алексей 27 раз вакцинировался от коронавируса. Для того, чтобы регулярно вакцинироваться парень путешествует по Украине, сообщает издание sumy.today.

Украинец признался, что сделал почти три десятка прививок ради популярности.

Однажды ему удалось получить аж 5 доз вакцины.

"Хотел быть популярным. Также подумал, что в Харькове мне дадут путевку в санаторий, хотя бы на месяц, потому что там лучшее питание. А в Сумах мне отказали в этом", - рассказал Алексей.

Врачи отмечают, что вероятнее всего мужчина получал прививки в центрах вакцинаций, где не всегда успевают проверить данные о людях.

Алексей признается, что планирует вакцинироваться 30 раз.

"Лишнию тысячу не дадут,и в книгу рекордов Гиннеса не попадет,а последствия будут но никто не покажет и не расскажет", "Читаю и удивляюсь.Люди пишут куда смотрят врачи?Но никуда они уже давно не смотрят.Это же давно понятно.Если бы они смотрели куда надо,то не кололи бы всех подряд,а перед вакцинацией обследовали бы всех.Ведь есть много противопоказаний,кому нельзя колоть вакцину.Они это не делают,а штампуют всех подряд", - пишут украинцы в сети.

Напомним, что в МОЗ предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможности нового локдауна.

Как сообщала Politeka, третья прививка от коронавируса: в МОЗ сделали важное заявление, сколько будет действовать сертификат.

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