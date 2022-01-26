В скором времени решится вопрос о дистанционном обучении школьников - все обсуждения пройдут на заседании, известно от чего будет зависеть его итог.

В Киеве в скором времени решится вопрос о переводе детей младших и средних классов на дистанционное обучение. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пост Соломенской госрайадминистрации в Фейсбук.

"Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшее время состоится заседание городского штаба, на котором поднимут вопрос о переводе на дистанционную работу учащихся средних и младших классов в связи с ухудшением ситуации с пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Отметим, пока неизвестно, когда Киев может попасть в "красную" зону. Пока все зависит только от противоэпидемических мер, если они будут работать правильно и эффективно, то это случится позже и будет принято соответствующее решение. Такого мнения придерживается Олег Рубан.

В Сети по-разному отреагировали на новость о возможном переходе на дистанционное обучение.

"Не издевайтесь!!! Пусть дети ходят в школу. Больных детей родители в школу не пускают", "А как ГИА сдавать? За репетиторов из казны оплата?", "Ну неужели, додумались подумать про 1-4 классы".

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