В Киеве в скором времени решится вопрос о переводе детей младших и средних классов на дистанционное обучение. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пост Соломенской госрайадминистрации в Фейсбук.
"Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшее время состоится заседание городского штаба, на котором поднимут вопрос о переводе на дистанционную работу учащихся средних и младших классов в связи с ухудшением ситуации с пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
Отметим, пока неизвестно, когда Киев может попасть в "красную" зону. Пока все зависит только от противоэпидемических мер, если они будут работать правильно и эффективно, то это случится позже и будет принято соответствующее решение. Такого мнения придерживается Олег Рубан.
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В Сети по-разному отреагировали на новость о возможном переходе на дистанционное обучение.
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