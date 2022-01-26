Появилось разъяснение относительно нововведения, и куда будут идти деньги.

Украинцы получили платежки, в которых помимо основного платежа за газ появилась строка с абонентской платой за отопление. Об этом говорится в законах «О жилищно-коммунальных услугах» и «О коммерческом учете коммунальных услуг», пишет издание «На пенсии».

Ранее такая норма уже действовала в Киеве, но сейчас обновленные платежки получили и в других городах.

В Тернопольском горсовете объяснили, что деньги, вырученные за абонплату, пойдут на обслуживание счетчиков и теплосетей.

А вот Одессе двойные платежки одесситы начали получать еще в декабре 2021 года.

Размер абонплаты рассчитывается по формуле: 2*ПМ*2,58*0,15*К, где: ПМ – это прожиточный минимум; 2,58 – это среднее количество человек в семье; 0,15 – средняя доля расходов на коммунальные услуги от общего дохода; К – коэффициент, для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009.

Следовательно, размер абонентской платы будет увеличиваться вместе с повышение прожиточного минимума.

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