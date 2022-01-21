Ситуация с инфляцией, прогнозируемой на этот год, скорее всего, повлияет на рост цен, в том числе и повышение тарифов на коммунальные услуги.

Согласно данным Нацбанка, был ухудшен прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7% (вернуться снова к 5% Украина сможет не ранее середины 2023-го). В частности, мировые цены на энергоносители будут оставаться выше дольше времени, чем ожидалось ранее.

Исходя из этого, давление ощутит не только бизнес, потребуется еще и постепенная коррекция тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба регулятора.

Также в НБУ перечислили риски проинфляционного характера. Отдельным риском является вопрос о скорости изменений административно-регулируемых тарифов.

"Одномоментное приведение тарифов на ЖКУ к экономически обоснованным уровням устранит дисбалансы в энергетическом секторе, однако создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий. Отсрочка решений по тарифам на ЖКУ будет аккумулировать квазифискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем", - говорится в сообщении регулятора.

Ранее в НБУ раскрывали причину скачков курса доллара, свидетелями которых стали украинцы в январе. Отмечается, что главной причиной стал психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг нашей страны и реакцией на них участников рынка.

Напомним, "Ухудшен прогноз инфляции": в Нацбанке предупредили, что будет с ценами и когда станет легче

Как сообщала Politeka, в Нацбанке нашли оправдание резкому росту цен: когда был пик инфляции и что происходит теперь

Также Politeka писала, что цены в Украине стремительно меняются: что подешевело и на сколько изменилась стоимость продуктов