Согласно данным Нацбанка, был ухудшен прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7% (вернуться снова к 5% Украина сможет не ранее середины 2023-го). В частности, мировые цены на энергоносители будут оставаться выше дольше времени, чем ожидалось ранее.
Исходя из этого, давление ощутит не только бизнес, потребуется еще и постепенная коррекция тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба регулятора.
Также в НБУ перечислили риски проинфляционного характера. Отдельным риском является вопрос о скорости изменений административно-регулируемых тарифов.
"Одномоментное приведение тарифов на ЖКУ к экономически обоснованным уровням устранит дисбалансы в энергетическом секторе, однако создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий. Отсрочка решений по тарифам на ЖКУ будет аккумулировать квазифискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем", - говорится в сообщении регулятора.
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Ранее в НБУ раскрывали причину скачков курса доллара, свидетелями которых стали украинцы в январе. Отмечается, что главной причиной стал психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг нашей страны и реакцией на них участников рынка.
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