Як відомо, пробне ЗНО цього року буде небезкоштовним-з'явилася інформація про те, де пройти тестування буде найдешевше.

5 січня в Україні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє оцінювання, пише портал Освіта.uа. У 2022 році вона буде небезплатной, проте українців відразу попередили про те, що вартість пробного тестування буде коливатися в залежності від регіону проживання учасника.

Як стало відомо, найдешевше проходження пробного тестування обійдеться жителям Харківської, Полтавської та Сумської областей, які реєструються в Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти. За один пробний тест вони заплатять 213 гривень.

Реєстрація в Одеському центрі обійдеться в 270 гривень, в Івано-Франківському 282 гривні, в Донецькому та Дніпропетровському 285 гривень, а в Херсонському, Вінницькому та Львівському – 300 гривень.

Найбільше доведеться заплатити жителям Чернігівської, Черкаської, Київської областей та міста Києва. Для них проходження одного пробного тесту обійдеться в 309 гривень.

Результати пробного тестування українці отримають 19-21 і 26-28 березня. Учасники зможуть дізнатися їх у своєму Особистому кабінеті на спеціальному сервісі. Українцям нагадали про те, що ці результати не можу використовуватися для оцінювання досягнень учнів шкіл.

Майбутнім абітурієнтам рекомендують спробувати свої можливості на пробному ЗНО для того, щоб ознайомитися зі структурою тестування, умовами проходження тестування, а також зрозуміти, як правильно розподіляти свій час, щоб показати кращий результат.

Нагадаємо, учасникам пробного ЗНО нагадали про важливі заборони.

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, для чого необхідне пробне тестування.

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